Силуанов заявил, что Россия создаёт экономику с опорой на собственные силы

Он отметил, что сейчас в стране применяются новые льготы для самозанятых, либерализация валютного регулирования и ряд других мер.

Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что РФ намерена продолжать развивать экономику за счёт собственных сил, оставаясь открытой для иностранных инвесторов.

— Мы создаём экономику с опорой на собственные силы. Конечно, мы открыты для иностранных инвестиций, но коли так складывается ситуация, то другого пути у нас нет, и мы будем создавать более благоприятные условия, чем были раньше, — заявил Силуанов.

Он отметил, что сейчас в стране применяются новые льготы для самозанятых, либерализация валютного регулирования и ряд других мер для совершенствования экономики.