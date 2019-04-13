Силуанов заявил, что Россия создаёт экономику с опорой на собственные силы

Читайте также

Силуанов заявил, что Россия создаёт экономику с опорой на собственные силы

2

Фото: © РИА "Новости"/Кирилл Калинников

Он отметил, что сейчас в стране применяются новые льготы для самозанятых, либерализация валютного регулирования и ряд других мер.

Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что РФ намерена продолжать развивать экономику за счёт собственных сил, оставаясь открытой для иностранных инвесторов.

Мы создаём экономику с опорой на собственные силы. Конечно, мы открыты для иностранных инвестиций, но коли так складывается ситуация, то другого пути у нас нет, и мы будем создавать более благоприятные условия, чем были раньше, — заявил Силуанов.

Он отметил, что сейчас в стране применяются новые льготы для самозанятых, либерализация валютного регулирования и ряд других мер для совершенствования экономики.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×