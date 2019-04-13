Находящемуся под домашним арестом Ишаеву вызвали скорую

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Находящемуся под домашним арестом Ишаеву вызвали скорую

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Виктор Ишаев. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Бывшему губернатору Хабаровского края, экс-полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву вечером 12 апреля вызывали скорую помощь. По данным Пятого канала, врачи диагностировали у него стенокардию.

Медики оказали Ишаеву первую помощь и рекомендовали отправиться в стационар, но бывший чиновник по "семейным обстоятельствам" отказался от госпитализации.

Напомним, Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Его отправили под домашний арест. Свою вину Ишаев не признаёт. При этом ранее он полностью возместил сумму ущерба в 5,7 миллиона рублей от предполагаемого мошенничества.

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