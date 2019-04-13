В ОАЭ подтвердили дату отправки первого космонавта страны на МКС

Первый космонавт от ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур. Об этом со ссылкой на директора программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салема аль-Марри сообщает РИА "Новости".

В качестве основного космонавта заявлен военный лётчик Хазза аль-Мансури, его дублёром стал инженер сетевой поддержки Султан аль-Нейяди.

Аль-Мансури, который пробудет на орбите восемь дней, вернётся на Землю на корабле "Союз-MС 12".

О том, что первый космонавт от ОАЭ может отправиться на МКС в 2019 году, стало известно осенью 2017 года. Перед отправкой на орбиту кандидатов отправили "выживать" в подмосковный лес.