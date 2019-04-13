В "Олимпийском" подтвердили визит Порошенко 14 апреля

В то же время в администрации стадиона не располагают данными, приедет ли на дебаты Владимир Зеленский.

В администрации киевского национального спортивного комплекса "Олимпийский" сообщили, что на 14 апреля на стадионе запланировано выступление действующего президента Украины Петра Порошенко. Ранее украинский лидер заявил, что мероприятие пройдёт в формате дебатов с его соперником Владимиром Зеленским. Однако в "Олимпийском" не располагают данными, приедет ли он на мероприятие.

— Да, мы ждём Порошенко, — сообщил корреспонденту ТАСС представитель НСК, уточнив, что ранее анонсированный форум Kyiv Music Days также состоится в этот день на территории спорткомплекса. — Форум не отменяли, одно другому не мешает, поскольку Music Days будет на другой площадке НСК.

Напомним, кандидат на пост президента Владимир Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. Он планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Глава Украины принял вызов от своего соперника, однако позже стал утверждать, что мероприятие должно пройти 14 числа.

Как сообщал Лайф, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.