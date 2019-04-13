Хакеры похитили данные о тысячах полицейских и агентов США

Конечной целью по меньшей мере 10 взломщиков является "получение опыта и денежных средств".

Группа хакеров похитила личную информацию о тысячах американских федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов и намерена продать данные. Об этом сообщает TechCrunch.

По данным портала, хакерам удалось получить доступ к ресурсам ассоциации, связанной с Национальной академией ФБР. Неизвестные располагают 4 000 различных записей, в том числе информацией об именах сотрудников, адресах правительственной электронной почты, должностях, телефонных номерах и почтовых адресах.

Часть данных выложена на сайте хакеров, название которого портал не уточняет в целях безопасности. Сами взломщики заявили, что их конечная цель — опыт и деньги.

Ранее Лайф рассказывал, как хакеры едва не взорвали нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.