ФСИН заявила о снижении на треть смертности среди заключённых

В исправительных учреждениях за последние пять лет также на 30% снизилась и общая смертность.

Смертность среди российских заключённых от болезней снизилась на 33%, тогда как общая смертность за пять лет упала на 30%. Об этом рассказал курирующий тюремную медицину замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерий Максименко.

В прошлом году снижение общего показателя составило 11,1%, а от болезней — 10%.

По данным статистики, от туберкулёза стало умирать на 38,6% меньше, от ВИЧ-инфекций — на 24,2%, от онкологических заболеваний — на 5,9%, а от сердечно-сосудистых — на 1,5%.

Также отмечается, что в последние годы Россия потратила более четырёх миллиардов рублей на борьбу с туберкулёзом в местах лишения свободы. В результате, все российские колонии были оснащены рентгендиагностическим оборудованием.