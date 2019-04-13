В Москве на субботник вышли 1,4 млн горожан

В Москве на традиционный весенний субботник вышли 1,4 миллиона горожан, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Его слова цитирует агентство "Москва".

— По данным на 10:00, в субботнике участвует около 1,38 миллиона человек, — сказал Бирюков.

По его словам, в работах по уборке в городе задействовано около десяти тысяч единиц различной техники.

Напомним, сегодня в Москве на территории локомотивного депо Москва-Сортировочная проходит субботник, посвящённый 100-летию этой традиции.