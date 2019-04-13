Самарский школьник трижды посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя

Факт подмены удалось установить при просмотре записей с камер видеонаблюдения и после проверки работы.

В Самаре сотрудники Рособрнадзора выяснили, что один из школьников трижды посылал другого человека вместо себя сдавать ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.

— Вместо ребёнка, который находился на домашнем обучении, единый государственный экзамен по русскому языку, профильной математике и английскому языку сдавал другой человек, — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Отмечается, что факт подмены личности зафиксировали специалисты ведомства при пересмотре записей с камер видеонаблюдения и проверке экзаменационных работ.

Ранее Лайф рассказывал, что школьники могут получить возможность сдавать ЕГЭ на компьютере.