Самарский школьник трижды посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя

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Самарский школьник трижды посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя

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Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Факт подмены удалось установить при просмотре записей с камер видеонаблюдения и после проверки работы.

В Самаре сотрудники Рособрнадзора выяснили, что один из школьников трижды посылал другого человека вместо себя сдавать ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо ребёнка, который находился на домашнем обучении, единый государственный экзамен по русскому языку, профильной математике и английскому языку сдавал другой человек, — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Отмечается, что факт подмены личности зафиксировали специалисты ведомства при пересмотре записей с камер видеонаблюдения и проверке экзаменационных работ.

Ранее Лайф рассказывал, что школьники могут получить возможность сдавать ЕГЭ на компьютере.

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