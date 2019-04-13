Сибирскую учительницу могут наказать за экстремизм после ссоры с мамой ученика

В ходе родительского собрания педагог оскорбила одну из родительниц, после чего та написала на неё заявление в прокуратуру.

Учительницу русского языка и литературы из посёлка Ояш Новосибирской области Наталью Оганисян могут осудить за экстремизм после ссоры с матерью одного из учеников. Об этом сообщает портал "Новосибирск онлайн".

Поводом для разбирательства стало слово "хамка", которое Оганисян произнесла во время родительского собрания в адрес родительницы — гражданки Узбекистана. В итоге суд вынес решение об административном нарушении, однако вскоре делом заинтересовалась районная прокуратура.

Надзорный орган обнаружил среди показаний свидетелей факт, что педагог употребила в адрес мамы ученика слово, которое нередко звучит в адрес представителей Средней Азии и является для них оскорбительным. Сейчас ведётся проверка на вменяемость педагога с 40-летним стажем.

При этом директор школы в интервью изданию заявил, что не имеет претензии к Оганисян, и он считает, что она никак не оскорбляла национальность женщины. Сейчас педагогу грозит до пяти лет тюрьмы.