Названы самые продаваемые устройства Apple

Как бы это не казалось странным для многих, первое место в этом рейтинге занял не iPhone.

Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года. В итоге компания назвала самые продаваемые устройства фирмы. Об этом сообщает Rusbase.

Первое место в рейтинге заняли умные часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey. На втором месте расположился смартфон iPhone XR 64Gb black, на третьем — iPhone XS Max 256Gb gold. Следом идут наушники AirPods и MacBook Air 13.

В компании отметили, что наибольший прирост продаж показали именно беспроводные наушники. Продажи AirPods выросли на 95 процентов в единицах товара и на 116 процентов в деньгах.