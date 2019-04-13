В Якутии работница больницы избила коллегу

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В Якутии работница больницы избила коллегу

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Фото: © Pixabay

В правоохранительных органах рассказали, что потасовка между женщинами произошла на фоне личной неприязни.

В якутском городе Нерюнгри произошла потасовка между сотрудницами больницы, одна из которых получила сотрясение мозга. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как отмечается, конфликт возник на почве личной неприязни, в результате чего 57-летняя женщина избила 54-летнюю коллегу.

У пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — говорится в сообщении.

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