В Якутии работница больницы избила коллегу

В правоохранительных органах рассказали, что потасовка между женщинами произошла на фоне личной неприязни.

В якутском городе Нерюнгри произошла потасовка между сотрудницами больницы, одна из которых получила сотрясение мозга. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как отмечается, конфликт возник на почве личной неприязни, в результате чего 57-летняя женщина избила 54-летнюю коллегу.

— У пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — говорится в сообщении.