Названы самые популярные российские города для путешествий на поезде

В десятку вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи (за год билеты туда подешевели на 37%), Адлер и Ярославль.

Самыми популярными железнодорожными направлениями у россиян на майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Об этом рассказали аналитики сервиса OneTwoTrip, сообщает Travel Russian News.

В топ-5 направлений также вошли Нижний Новгород и Краснодар. Отмечается, что, по сравнению с 2018 годом, средняя стоимость железнодорожных билетов в столицу Кубани на майские каникулы снизилась на 33%.

По словам руководителя железнодорожного направления сервиса Максима Азарова, поезд может быть хорошей альтернативой самолёту в путешествиях на короткие и средние расстояния.

— Туристы могут приехать сразу в центр, а значит, не тратить время и средства на поездку до и из аэропорта, — пояснил Азаров, отметив, что самолёты летают далеко не во все города.

Он отметил, что в отдельную категорию путешественников можно выделить работающих в Москве уроженцев Казани и Нижнего Новгорода, которые регулярно ездят в родные города на выходные и праздники.

Напомним, по данным ВЦИОМ, более 60% россиян планируют остаться дома на майские праздники.

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