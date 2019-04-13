Скандальная экс-чиновница Глацких стала звездой модного показа — видео

На подиуме она появилась в полупрозрачном синем платье, а на её лице светилась улыбка.

Скандально известная уральская экс-чиновница Ольга Глацких стала участницей модного показа, проходившего в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал URA.RU.

Отмечается, что показ проходил в торговом центре "Европа" и был приурочен к его десятилетию. На подиуме Глацких появилась в полупрозрачном синем платье, а на её лице светилась улыбка.

Напомним, после завершения спортивной карьеры олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Ольга Глацких ушла на госслужбу и с 2016 года находилась на посту главы Департамента молодёжной политики в Администрации Свердловской области. Там она на встрече с волонтёрами заявила, что государство ничего им не должно и никто не просил их родителей рожать. За высказывание губернатор сделал женщине лишь выговор. Но после скандала в СМИ она всё-таки покинула должность.

Впрочем, не так давно она нашла новое место работы и стала заместителем директора дворца игровых видов спорта "Уралочка".