В Москве подросток ударил одноклассника ножом на школьной площадке

Нападавшего ищет вся школа. Вместе с ним ушла девочка, которую теперь тоже пытаются найти.

Ученик московской школы на Можайском шоссе ударил ножом своего 14-летнего одноклассника на школьной площадке, сообщает канал 360.

После поножовщины нападавший сбежал с места инцидента, а раненый подросток обратился за помощью в находившийся рядом салон красоты.

— Одноклассник пырнул ножом школьника на площадке. Он прибежал к маме на работу, она в соседнем доме работает. Остановили мы кровь, вызвали скорую и полицию, — рассказали в салоне красоты.

Как сообщает Mash, несовершеннолетний получил пять ударов в область груди, однако от глубоких травм его спасла куртка. В настоящее время пострадавшего госпитализировали. Нападавшего одноклассника ищет вся школа. Вместе с ним убежала девочка, которую теперь тоже пытаются отыскать.

Ранее Лайф рассказывал о том, что московская девятиклассница ударила сверстницу ножом в живот.