В Москве подросток ударил одноклассника ножом на школьной площадке

Ученик московской школы на Можайском шоссе ударил ножом своего 14-летнего одноклассника на школьной площадке, сообщает канал 360.
После поножовщины нападавший сбежал с места инцидента, а раненый подросток обратился за помощью в находившийся рядом салон красоты.
— Одноклассник пырнул ножом школьника на площадке. Он прибежал к маме на работу, она в соседнем доме работает. Остановили мы кровь, вызвали скорую и полицию, — рассказали в салоне красоты.
Как сообщает Mash, несовершеннолетний получил пять ударов в область груди, однако от глубоких травм его спасла куртка. В настоящее время пострадавшего госпитализировали. Нападавшего одноклассника ищет вся школа. Вместе с ним убежала девочка, которую теперь тоже пытаются отыскать.
Ранее Лайф рассказывал о том, что московская девятиклассница ударила сверстницу ножом в живот.
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