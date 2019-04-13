Отмечается, что она находилась в составе незарегистрированной группы, также неизвестно, откуда именно она приехала.

На Эльбрусе туристка провалилась в ледовую трещину, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошёл на высоте 4800 метров. Отмечается, что девушка находилась в составе незарегистрированной группы, состоящей из двух человек. Неизвестно также, откуда именно она приехала.

На поиски уже выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в составе семи человек. У спасателей — две единицы техники.