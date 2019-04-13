Япония выразила протест США после убийства женщины американским военным

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Япония выразила протест США после убийства женщины американским военным

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Фото: © Flickr/Martin Abegglen

Токио выразил протест послу Соединённых Штатов в связи с информацией об убийстве японки американским военнослужащим. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Заместитель главы МИД Японии по иностранным делам Такэо Акиба связался с послом США Уильямом Хагерти и потребовал от Вашингтона сотрудничества в расследовании обстоятельств случившегося, а также предотвращения подобных трагедий в будущем.

Акиба сообщил, что "крайне огорчён" произошедшим. Хагерти пообещал всестороннее сотрудничество с властями Японии, отметив, что глубоко сожалеет о случившемся.

Как ранее писал Лайф, в префектуре Окинава американский военнослужащий убил местную жительницу, после чего покончил с собой.

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