Япония выразила протест США после убийства женщины американским военным

Токио выразил протест послу Соединённых Штатов в связи с информацией об убийстве японки американским военнослужащим. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Заместитель главы МИД Японии по иностранным делам Такэо Акиба связался с послом США Уильямом Хагерти и потребовал от Вашингтона сотрудничества в расследовании обстоятельств случившегося, а также предотвращения подобных трагедий в будущем.

Акиба сообщил, что "крайне огорчён" произошедшим. Хагерти пообещал всестороннее сотрудничество с властями Японии, отметив, что глубоко сожалеет о случившемся.

Как ранее писал Лайф, в префектуре Окинава американский военнослужащий убил местную жительницу, после чего покончил с собой.