Американский ведущий пересказал 7 сезонов "Игры престолов" за 4 минуты — видео

Американский телеведущий Джеймс Корден пересказал 7 сезонов сериала "Игра престолов". На это ему потребовалось 4 минуты.
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По словам Кордена, шуточный пересказ написал Лоуренс Дай (сценарист его шоу). Дай признался, что никогда не смотрел "Игру престолов", поэтому ему пришлось потратить два дня в закрытой комнате, чтобы "пробежаться" по всему сериалу.
Напомним, 8-й, последний сезон сериала "Игра престолов" начнут показывать 14 апреля. Ранее Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра "Игры престолов".
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