Один человек погиб при взрыве на желатиновом заводе на Украине

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Один человек погиб при взрыве на желатиновом заводе на Украине

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тело погибшей было найдено при разборе завалов. Она числилась работником предприятия.

При взрыве на заводе в украинском Лисичанске погибла женщина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Поступило сообщение о взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский желатиновый завод", с разрушением фасада, — говорится в сообщении.

Как отмечается, погибшую женщину нашли при разборе завалов после взрыва. Она числилась работником предприятия.

Как ранее писал Лайф, на Украине произошёл взрыв метана в шахте, в результате чего пострадали пять человек.

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