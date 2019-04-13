Один человек погиб при взрыве на желатиновом заводе на Украине

Тело погибшей было найдено при разборе завалов. Она числилась работником предприятия.

При взрыве на заводе в украинском Лисичанске погибла женщина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

— Поступило сообщение о взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский желатиновый завод", с разрушением фасада, — говорится в сообщении.

Как отмечается, погибшую женщину нашли при разборе завалов после взрыва. Она числилась работником предприятия.

Как ранее писал Лайф, на Украине произошёл взрыв метана в шахте, в результате чего пострадали пять человек.