Познер прочитал "Тотальный диктант" и назвал книги, которые взял бы на остров

Он также отметил полезность акции и добавил, что необходимо делать всё для её сохранения.

Журналист Владимир Познер прочитал в Новосибирске текст международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант".

Отмечается, что среди желающих принять участие в акции был и мэр города Анатолий Локоть. При этом, в самом начале Познер заявил, что при необходимости будет повторять и читать по частям каждое предложение.

— Сейчас вы услышали авторское чтение (автор текста для диктанта — писатель Павел Басинский. — Прим. Лайф), но он, как и все авторы, читает неправильно, а я буду читать вам правильно… Расслабьтесь, — рассказал Познер.

Кроме того, журналист назвал три книги, которые он бы взял с собой на необитаемый остров. По его версии, в этот список вошли бы "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Три мушкетёра" Александра Дюма и "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла, при этом на французском языке.

Отметим, что в международной акции "Тотальный диктант" принимают участие более 250 тысяч человек в 79 странах мира.