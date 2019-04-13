Прямая трансляция: Диана Арбенина проводит "Тотальный диктант" в Москве

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Прямая трансляция: Диана Арбенина проводит "Тотальный диктант" в Москве

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Фото: ©РИА НовостиЕвгений Епанчинцев

Ежегодная проверка грамотности для всех желающих проходит и в столичном аэропорту Домодедово.

Для пассажиров и гостей аэропорта текст "Тотального диктанта — 2019" читает лидер популярной музыкальной группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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