В Сызрани рыбак нырнул в ледяную воду, чтобы вытолкнуть льдину с детьми на берег

Мужчина увидел, как мальчик подтолкнул глыбу, на которой в тот момент находились его друзья.

В городе Сызрань Самарской области рыбак спас пятерых детей, которых уносило течением на отколовшейся льдине. Об этом сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.

Инцидент произошёл 7 апреля. Во время рыбалки Сергей Сурков увидел, как игравшие на берегу дети забежали на льдину, после чего её начало относить от берега.

— Мальчик лет двенадцати льдину подтолкнул, как бы в шутку. Она была очень хрупкая, а когда поплыла — дети начали кричать от ужаса, — рассказала жена Суркова, Наталья.

Мужчина побежал по льду в их сторону, но корка начала крошиться под ним, поэтому ему пришлось вплавь добираться до льдины и толкать её к берегу. Дети спаслись, а мужчина начал тонуть. В итоге его спас другой рыбак, находившийся поблизости. Отмечается, что герою после долгого пребывания в холодной воде потребовалась помощь врачей.

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