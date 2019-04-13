В вузе рассказали о ситуации с барком "Седов", который не пустили в Польшу

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В вузе рассказали о ситуации с барком "Седов", который не пустили в Польшу

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

Представитель калининградского университета заметил, что выполнение практического задания продолжится без сбоев.

Запасов продовольствия на российском барке "Седов", который ранее не пустили в порт польской Гдыни, хватит до 2 мая. Об этом РИА "Новости" рассказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

Продолжается рейсовое задание, согласно которому, кроме Гдыни, дальше заходов не было запланировано до окончания рейса. Решаем вопрос, будет ли бункеровка, будет ли пополнение запасов. На данный момент запасов до 2 мая хватает, — заявил Волкогон.

По его словам, выполнение практического задания продолжится без сбоев, а в порт приписки парусник вернётся 2 мая. Сейчас решается вопрос о том, будут ли забирать запасы продовольствия, которые были завезены в Таллин, а затем перенаправлены в Гдыню.

Напомним, что власти Эстонии и Польши отказались пускать на территорию своих стран парусник "Седов".

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