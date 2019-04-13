В вузе рассказали о ситуации с барком "Седов", который не пустили в Польшу

Представитель калининградского университета заметил, что выполнение практического задания продолжится без сбоев.

Запасов продовольствия на российском барке "Седов", который ранее не пустили в порт польской Гдыни, хватит до 2 мая. Об этом РИА "Новости" рассказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

— Продолжается рейсовое задание, согласно которому, кроме Гдыни, дальше заходов не было запланировано до окончания рейса. Решаем вопрос, будет ли бункеровка, будет ли пополнение запасов. На данный момент запасов до 2 мая хватает, — заявил Волкогон.

По его словам, выполнение практического задания продолжится без сбоев, а в порт приписки парусник вернётся 2 мая. Сейчас решается вопрос о том, будут ли забирать запасы продовольствия, которые были завезены в Таллин, а затем перенаправлены в Гдыню.

Напомним, что власти Эстонии и Польши отказались пускать на территорию своих стран парусник "Седов".