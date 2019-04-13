В Лондоне нашли дом, где Шекспир написал "Ромео и Джульетту"

Автор расследования объяснил, что жизнь среди общественных деятелей, зажиточных иностранных торговцев и ценителей музыки оказала влияние на драматурга.

Историку Джеффри Маршу удалось обнаружить точное место в Лондоне, где жил Уильям Шекспир, когда писал пьесу "Ромео и Джульетта". Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

Ранее считалось, что английский драматург в период 1597–1598 годов проживал в районе нынешнего железнодорожного вокзала Ливерпуль-стрит, который находится в деловом квартале Сити, то есть в исторической части города.

Однако Марш получил доказательства того, что Шекспир жил в районе дома 35 в переулке Грейт Сент-Хеленс, соединяющем Бишопсгейт, то есть центральную улицу Сити, и маленькую церковь Святой Елены.

— Через несколько лет после переезда из Стратфорда в Лондон он стал жить в одном из самых богатых районов города рядом с могущественными общественными деятелями, зажиточными иностранными торговцами, светскими врачами и ценителями музыки, — сказал Марш.

По его словам, знание о том, где именно жил Шекспир, даёт глубокое понимание источников его вдохновения в работе и жизни.

Ранее Лайф писал о том, что студентов Кембриджа начали предупреждать о сексуальном насилии в пьесах Шекспира.