В Северной Осетии изобрели "умный хлеб"

В его составе имеются два ингредиента: полба и ещё один — секретный, его название не раскрывается.

Сотрудники лаборатории Владикавказского государственного торгово-экономического техникума придумали хлеб, употребление которого снижает уровень сахара в крови, сообщает "Российская газета".

— Хлеб действительно будет снижать уровень сахара в крови, поскольку он содержит растительные компоненты, которые этому способствуют, — заявил профессор, заведующий кафедрой биологических и химических технологий Горского государственного аграрного университета и директор НИИ биотехнологий вуза Борис Цугкиев.

У разработки уже имеется рабочее название — "умный хлеб". Одним из главных его компонентов является полба, редкая разновидность пшеницы. Ещё один ингредиент не раскрывается из-за авторских прав.

В ближайшее время в техникуме планируют получить патент на изготовление "умного хлеба".