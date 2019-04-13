Синоптики обещают резкое потепление в Москве

Потепление до +18 градусов ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
— Практически вся следующая неделя без осадков в Москве, — рассказал Варакин.
Специалист уточнил, что во второй половине недели воздух в российской столице прогреется до 15–18 градусов тепла.
Варакин отметил, что установившиеся в городе дневные и ночные температуры соответствуют климатической норме.
Напомним, в Москве из-за сильного ветра на 13 и 14 апреля был объявлен жёлтый уровень опасности. Также на выходных возможен снег.
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