Лавров заявил о провале "блицкрига" Вашингтона в Венесуэле

Глава МИД РФ напомнил о недавнем интервью американского госсекретаря Майка Помпео, в котором он заявил о возможном вводе войск в Боливарианскую Республику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым поведение США в отношении стран Латинской Америки. Об этом он заявил на 27-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, пишет ТАСС.

— Американцы открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются, — сказал Лавров.

Он напомнил, что в недавнем интервью госсекретарь США Майк Помпео не исключил военную интервенцию в Венесуэлу. Лавров отметил, что американская сторона даже "вытащила из нафталина" Доктрину Монро и угрожает, что следующие на очереди — Куба и Никарагуа.

Как ранее писал Лайф, Сергей Лавров напомнил Майку Помпео о важности Устава ООН на фоне кризиса в Венесуэле.