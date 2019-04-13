Лавров заявил о провале "блицкрига" Вашингтона в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым поведение США в отношении стран Латинской Америки. Об этом он заявил на 27-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, пишет ТАСС.
— Американцы открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются, — сказал Лавров.
Он напомнил, что в недавнем интервью госсекретарь США Майк Помпео не исключил военную интервенцию в Венесуэлу. Лавров отметил, что американская сторона даже "вытащила из нафталина" Доктрину Монро и угрожает, что следующие на очереди — Куба и Никарагуа.
Как ранее писал Лайф, Сергей Лавров напомнил Майку Помпео о важности Устава ООН на фоне кризиса в Венесуэле.
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