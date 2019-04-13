Лавров заявил, что в Вашингтоне возобладали сторонники новой гонки вооружений

Сторонники запуска новой гонки вооружений возобладали в Вашингтоне, но втянуть в неё Москву не удастся. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Если оценивать действия Вашингтона в этой сфере, то, по сути, можно прийти к выводу, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Лавров подчеркнул, что Соединённым Штатам не удастся втянуть Россию в это "затратное упражнение". Министр напомнил, что российский президент Владимир Путин неоднократно реагировал на подобные процессы.

Ранее МИД России призвал не допустить гонку вооружений в космосе.