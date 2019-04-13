Площадь, где произошёл хлопок, оградили. Неподалёку от здания диппредставительства дежурит патрульная полиция.

Появилось видео с места взрыва у посольства России в Киеве. Запись опубликовал портал "Информатор".

На кадрах видно, что площадь, где произошёл хлопок, оградили. Под стеной, ограждающей здание, повреждена брусчатка, на заборе образовалось чёрное пятно. Рядом с посольством дежурит патрульная полиция.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл из-за разрыва высоковольтного кабеля. В результате инцидента никто не пострадал, следы взрывных устройств обнаружены не были.