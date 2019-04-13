В РУСАДА подтвердили информацию о возможных хищениях прошлым руководством

Читайте также

В РУСАДА подтвердили информацию о возможных хищениях прошлым руководством

35

Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков

Гендиректор агентства подчеркнул, что к расследованию данного факта была привлечена независимая организация.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о возможных хищениях средств предыдущим руководством организации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Mash сообщил, что новым руководством агентства были выявлены факты хищения более полумиллиарда рублей из бюджета организации.

Помимо того что мы выстраиваем соответствие по линии профессиональной деятельности, мы должны обеспечить чистоту нашего тыла: той деятельности, которая велась раньше, поскольку мы не проводим водораздел между разными этапами истории нашей организации, — заявил Ганус.

По его словам, к расследованию данного факта были привлечена независимая организация, а далее документы были переданы в МВД и прокуратуру. В итоге возбуждено уголовное дело.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×