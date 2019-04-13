В РУСАДА подтвердили информацию о возможных хищениях прошлым руководством

Гендиректор агентства подчеркнул, что к расследованию данного факта была привлечена независимая организация.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о возможных хищениях средств предыдущим руководством организации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Mash сообщил, что новым руководством агентства были выявлены факты хищения более полумиллиарда рублей из бюджета организации.

— Помимо того что мы выстраиваем соответствие по линии профессиональной деятельности, мы должны обеспечить чистоту нашего тыла: той деятельности, которая велась раньше, поскольку мы не проводим водораздел между разными этапами истории нашей организации, — заявил Ганус.

По его словам, к расследованию данного факта были привлечена независимая организация, а далее документы были переданы в МВД и прокуратуру. В итоге возбуждено уголовное дело.