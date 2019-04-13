Пятницкий вёл прямой эфир в соцсети из отдела полиции после задержания

Известный правозащитник обещал правоохранителям, что ещё вернётся в их отдел с проверками.

После задержания по подозрению в стрельбе в центре Москвы правозащитник и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Павел Пятницкий начал вести прямой эфир на своей странице в Instagram прямо из отдела полиции. На кадрах видно, как юрист ходит по помещению отдела, притом едва не доходит до оружейной комнаты. На требования полицейских он реагирует далеко не с первого раза.

— Никогда не думал, что буду в качестве доставленного сидеть в отделении, это смешно, — заявил в ходе трансляции Павел Пятницкий.

Некоторые из подписчиков правозащитника просили его прервать эфир, на что он отшучивался и отвечал отказом. Как предположили пользователи соцсетей, Пятницкий находился в состоянии алкогольного опьянения, потому что его речь была несвязной, а старшего сержанта полиции он назвал "страшным сержантом".

Как сообщал Лайф, сотрудники полиции задержали в центре Москвы известного адвоката, правозащитника и члена Общественной наблюдательной комиссии столицы Павла Пятницкого. По предварительным данным, он открыл стрельбу из травматического оружия. Никто в результате инцидента не пострадал. Позднее стало известно, что ОНК Москвы приостановила полномочия правозащитника в организации.