Украинский телеканал снова покажет фильмы с Зеленским в "день тишины"

В планах также показать одно из шоу его "Студии 95 квартал", в котором он не принимает участия.

Украинский телеканал "1+1" может показать фильм и программы с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского в "день тишины" 20 апреля. Соответствующая информация размещена на сайте телеканала.

Сразу два раза за день будет показано шоу "Вечерний квартал", а также фильм "Я, ты, он, она", в котором Зеленский играет главную роль. Кроме того, будет показано два проекта "Студии 95 квартал", в которых шоумен не принимает участия.

При этом закон предписывает завершать предвыборную агитацию за 24 часа до выборов.

Перед первым туром "1+1", также за день до выборов, транслировал передачи с участием Зеленского. Такое решение объяснили тем, что в передачах он выступает в качестве актёра, а не кандидата на пост главы государства.

Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля. За высший пост в стране сойдутся действующий лидер страны Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.