Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович прокомментировал дело бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщает РИА "Новости".

Дворкович отметил, что спрашивать его мнение о задержании Абызова некорректно, так как следствие продолжается, и выразил надежду на то, что в тюрьмах будет сидеть как можно меньше людей.

Как сообщал Лайф, Абызов будет находиться под арестом по меньшей мере до 25 мая. Бывшему министру предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. СКР проверяет экс-чиновника на причастность к другим преступлениям.