Украина получила от США 35 новых военных машин Hummer

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые далее направили для боевых подразделений в Донбасс. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, чьи слова цитирует пресс-служба оборонного ведомства.
— В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer, 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения, — сказал Полторак.
По его словам, за недавний период значительно возрос уровень военно-технической помощи, что относится ко всем партнёрам Украины и в первую очередь к США.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на следующий день после первого этапа выборов президента Украины в порт Одессы прибыли два корабля НАТО.
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