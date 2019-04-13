Украина получила от США 35 новых военных машин Hummer

Глава Минобороны Незалежной Степан Полторак заявил, что в стране возрос уровень военно-технической помощи со стороны зарубежных партнёров.

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые далее направили для боевых подразделений в Донбасс. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, чьи слова цитирует пресс-служба оборонного ведомства.

— В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer, 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения, — сказал Полторак.

По его словам, за недавний период значительно возрос уровень военно-технической помощи, что относится ко всем партнёрам Украины и в первую очередь к США.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на следующий день после первого этапа выборов президента Украины в порт Одессы прибыли два корабля НАТО.