В Киеве буйного водителя после ДТП примотали скотчем к столбу — видео

Перед этим он вместе с женщиной из той же машины пытался наброситься с кулаками на других участников аварии.

В Киеве на одной из АЗС буйного водителя Ford примотали скотчем к столбу за агрессивное поведение. Видео инцидента в своём фейсбуке опубликовал "Киев оперативный".

На кадрах видно, как полностью связанный мужчина стоит у столба и предпринимает попытки освободиться.

Пользователи отмечают, что перед этим на заправке произошло ДТП с участием автомобилей Ford и Toyota, сразу после которого водитель и пассажирка "американца" попытались наброситься с кулаками на других участников аварии. В итоге подавить агрессию автолюбителя сумели только таким способом.