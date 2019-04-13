В РПЦ назвали йогу неправославным занятием

Йога является развившейся на почве индуистской языческой традиции практикой, потому православным христианам противопоказано ею заниматься. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Представитель РПЦ отметил, что стоит отличать обычные физические упражнения от йоги, подчеркнув, что последняя предполагает вовлечение в упражнения и души, и духа.

Митрополит уточнил, что йога является целым комплексом, который затрагивает физическую, духовную и психическую сферы.

Ранее Лайф сообщал о временной приостановке занятий йогой в московских СИЗО после письма богослова Александра Дворкина, считающего, что подобная практика приводит к гомосексуализму.