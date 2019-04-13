Звезда 90-х 55-летняя певица Азиза выходит замуж

Её избранником стал близкий друг, с которым она познакомилась после фестиваля в Юрмале 30 лет назад.

Узбекская певица Азиза, пик славы которой пришёлся на 90-е годы, снова выходит замуж. Об этом сообщает "Стархит".

Певица никогда не жаловалась на отсутствие внимания со стороны мужчин, однако подходящего человека, по её мнению, очень сложно разглядеть даже рядом.

Её третьим избранником стал её близкий друг, композитор Олег Бескровный.

— Я знаю его 30 лет, мы познакомились после Юрмалы. Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню, он композитор. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад, — рассказала Азиза.

Она отметила, что вместе влюблённые неоднократно ездили в отпуск, а предложение Бескровный сделал в Ялте ровно в 12 ночи в Новый год.

Ранее Лайф рассказывал, что ещё одна пара из звёзд 90-х, певцы Анастасия и Юлиан, сыграли свадьбу.