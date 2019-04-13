В Судане отменили чрезвычайное положение после военного переворота

Также на территории республики отменяется действие комендантского часа, сообщили военные.

Глава Военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан, возглавивший страну после осуществлённого переворота и свержения президента республики Омара аль-Башира, сообщил о прекращении действия чрезвычайного положения и комендантского часа в стране.

— Объявляю об отмене чрезвычайного положения и комендантского часа, — цитирует главу Военного совета РИА "Новости".

Как сообщал Лайф, 11 апреля Вооружённые силы Судана провели в стране военный переворот. Армия приняла сторону многочисленных граждан страны, протестовавших против политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет. Изначально главным требованием манифестантов было снижение цен на хлеб.

В результате переворота власть в Судане оказалась в руках Военного совета, который возглавил Авад ибн Ауф. Свергнутый президент республики Омар аль-Башир был задержан. Однако вскоре Авад ибн Ауф объявил о своей отставке. Новым руководителем Военного совета был назначен экс-глава генштаба сухопутных войск страны Абдельфаттах аль-Бурхан.