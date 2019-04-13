Дворкович рассказал участникам "Тотального диктанта" о последствиях ошибок

Сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал участникам акции "Тотальный диктант" о том, что ошибки неизбежны и не нужно бояться их совершать, пишет РИА "Новости".

Бывший вице-премьер отметил, что одна ошибка, одно неграмотно выстроенное предложение может изменить отношение ко всему, даже самому важному документу.

Дворкович рассказал, что во время поступления в МГУ сделал несколько ошибок в сочинении. Все они были однотипными, оценка была не самой хорошей, однако ничего страшного не произошло.

Дворкович подчеркнул, что ошибок лучше избегать, и пожелал удачи участникам акции "Тотальный диктант".

Как ранее писал Лайф, "Тотальный диктант" проходит в 79 странах мира, в нём принимают участие более 250 тысяч человек.