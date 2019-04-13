В Лондоне оцепили Посольство Украины после стрельбы

Читайте также

В Лондоне оцепили Посольство Украины после стрельбы

355

Очевидцы рассказали, что в районе прозвучало около 10 выстрелов. По некоторым данным, также неизвестный врезался в машину посла Незалежной.

В Лондоне взято в оцепление здание Посольства Украины после выстрелов, раздавшихся на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.

По данным газеты The Telegraph, неизвестный врезался в машину посла Украины, после чего его со стрельбой задержали полицейские. В украинском диппредставительстве сообщили, что человек, находившийся в машине, представлял угрозу.

В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находился задержанный. В районе Холланд-парк расположены посольства Украины, Греции, Камеруна.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×