В Лондоне оцепили Посольство Украины после стрельбы

Очевидцы рассказали, что в районе прозвучало около 10 выстрелов. По некоторым данным, также неизвестный врезался в машину посла Незалежной.

В Лондоне взято в оцепление здание Посольства Украины после выстрелов, раздавшихся на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR — Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) April 13, 2019

По данным газеты The Telegraph, неизвестный врезался в машину посла Украины, после чего его со стрельбой задержали полицейские. В украинском диппредставительстве сообщили, что человек, находившийся в машине, представлял угрозу.

В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находился задержанный. В районе Холланд-парк расположены посольства Украины, Греции, Камеруна.