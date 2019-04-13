Набиуллина заявила о пройденном пике инфляции в России

Она также отметила, что по мере поступления новых данных может быть пересмотрен дальнейший прогноз по ней.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что в России пройден пик инфляции.

— Скорее всего, он (пик инфляции. — Прим. Лайфа) пройден, но мы не можем это сказать с полной уверенностью, потому что недельная инфляция достаточно волатильная, хотя по годовой инфляции там уже эффект базы срабатывает, так что, скорее всего, мы проходим этот пик. Он оказался, к счастью, меньше, чем мы изначально ожидали, — заявила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что в дальнейшем, по мере поступления информации, может быть пересмотрен прогноз по ней. При этом инфляция на данный момент остаётся выше цели ЦБ. По устойчивым компонентам годовая инфляция в РФ остаётся выше 4%.