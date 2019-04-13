Команда Зеленского ответила Порошенко новым хештегом #ШоТутДумать

Актёр Евгений Кошевой предложил избирателям снимать бытовые проблемы, с которыми сталкивается Украина.

Актёр "Студии 95 квартал" и друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал о запуске в соцсетях нового предвыборного хештега "ШоТутДумать". Видео с его обращением опубликовано на странице команды Зеленского в "Фейсбуке".

Такую акцию решили запустить после видео, ставшего вирусным на Украине, на котором молодой человек выходит из машины, показывает предвыборный баннер действующего президента Петра Порошенко со слоганом "Думай" на фоне ям на дорогах, после чего восклицает: "Я, конечно, дико извиняюсь, но шо тут думать?"

— Предлагаю всем снимать такие видосы. С таким же текстом, с таким же подтекстом, с таким же смыслом, можно даже с таким же голосом. Проблемы можете выбирать сами: это могут быть ямы, мусор, какое-то строительство, — сказал Кошевой.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.