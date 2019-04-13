В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2019 году

В Центробанке считают вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году. Об этом на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— Мы видим возможность смягчения уже в этом году, но не можем сказать, конкретно когда, — сказала Набиуллина, отметив, что движение ставки вниз вероятно при развитии ситуации в экономике в соответствии с базовым прогнозом.

По её словам, факторы, исходя из которых будет приниматься решение, будут рассмотрены на заседании совета директоров регулятора 26 апреля.

Как ранее сообщал Лайф, 22 марта совет директоров ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых.