Порошенко записал обращение для Зеленского с вызовом на дебаты 14 апреля

Ранее действующий президент Украины согласился с предложением шоумена провести предвыборные дебаты 19-го числа, однако позднее передумал.

Действующий президент Незалежной Пётр Порошенко записал видеообращение в адрес соперника на выборах Владимира Зеленского. Порошенко призывает его вернуться на Украину из Парижа, куда ранее шоумен поехал для встречи с президентом Франции, и поучаствовать в дебатах на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Только не 19 апреля, как обговаривалось раньше, а завтра, 14-го числа.

— Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, приезжайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе, — заявил Порошенко в ролике, опубликованном на его странице в Facebook.

Напомним, после проведения первого тура выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Они должны состояться 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Шоумен планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Действующий глава Украины принял вызов соперника, однако позже стал утверждать, что мероприятие должно пройти 14-го числа.

Как сообщал Лайф, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.