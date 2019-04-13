Во Франции полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов" — видео

Общее число участников демонстраций по всей стране составляет около 7500 человек.

Во Франции порядка 7500 человек вышли на 22-ю по счёту акцию "жёлтых жилетов". Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщает BFM TV.

В Париже правоохранители насчитали около 1300 протестующих, 15 из них были арестованы. В качестве превентивной меры стражи порядка провели 5885 профилактических досмотров.

В Париже, Руане и Тулузе полицейским пришлось применить против агрессивно настроенных демонстрантов слезоточивый газ.

Ранее Лайф писал, что прошедшая в прошлые выходные протестная акция "жёлтых жилетов" стала самой малочисленной за всё время с начала протестов.