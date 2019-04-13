Во Франции полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов" — видео

PARIS - Tensions en cours à #Republique. Gaz lacrymogène utilisé contre projectiles. #GiletsJaunes #ActeXXII #Acte22 #13Avril2019 #13Avril pic.twitter.com/MdIU9qySSP— Clément Lanot (@ClementLanot) 13 апреля 2019 г.
Во Франции порядка 7500 человек вышли на 22-ю по счёту акцию "жёлтых жилетов". Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщает BFM TV.
⚡️ EN DIRECT ⚡️ #Rouen: Les #policiers finissent par avancer et déploient des gaz lacrymogènes." #GiletsJaunes #YellowVests #UltrasJaunes #Acte22 #13Avril #ActeXXII #13Avril2019 pic.twitter.com/6K7FGJWt5Q— FranceNews24 (@FranceNews24) 13 апреля 2019 г.
В Париже правоохранители насчитали около 1300 протестующих, 15 из них были арестованы. В качестве превентивной меры стражи порядка провели 5885 профилактических досмотров.
Usage de gaz lacrymogènes. Les #GiletsJaunes restent sur place. #Toulouse pic.twitter.com/k16HBsMPzA— aldo hans frick........自由 (@latnsa47) 13 апреля 2019 г.
В Париже, Руане и Тулузе полицейским пришлось применить против агрессивно настроенных демонстрантов слезоточивый газ.
Ранее Лайф писал, что прошедшая в прошлые выходные протестная акция "жёлтых жилетов" стала самой малочисленной за всё время с начала протестов.
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