В Скотленд-Ярде прокомментировали инцидент со стрельбой у Посольства Украины

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В Скотленд-Ярде прокомментировали инцидент со стрельбой у Посольства Украины

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Фото  официальный сайт Лондонской полиции 

Полиция Лондона не связывает инцидент у Посольства Украины с терроризмом. В настоящее время мужчина, протаранивший авто дипломатов, задержан. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Офицеры были направлены на место инцидента. По прибытии полиция применила огнестрельное оружие и электрошокер. Машина была остановлена, а мужчина в возрасте 40 лет — арестован, — говорится в сообщении.

Напомним, неизвестный въехал в автомобиль посла Украины в Лондоне. После этого полиция была вынуждена открыть огонь по машине нападавшего.

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