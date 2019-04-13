В Белграде началась антиправительственная акция

Ожидается, что она станет одной из самых масштабных за последнее время. Её лидеры требуют отставки президента страны.

В Белграде стартовала масштабная антиправительственная акция протеста. Митингующие собрались у здания парламента страны. Об этом сообщает ТАСС.

В центре проходящей акции установлен экран, на котором крутится нарезка выступлений президента страны Александра Вучича, каждое из которых встречается рёвом вувузел и недовольными выкриками.

Отмечается, что в целом обстановка спокойная, однако среди людей есть и так называемые заводилы, которые выкрикивают различные лозунги в мегафоны. Лидеры акции требуют отставки президента страны Александра Вучича, премьера Аны Брнабич и спикера парламента Майи Гойкович.

— Не ожидаю ничего особенного от протеста оппозиции. Во всяком случае, верю, что всё сегодня пройдёт мирно. Если они начнут насилие — будут остановлены, — прокомментировал происходящее в Белграде президент страны Вучич.