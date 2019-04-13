Берлин передал Киеву грамоту Петра I от 1708 года

С конца 1950-х годов документ хранился в библиотеке одного из институтов Тюбингенского университета.

На Украину из Германии прибыла датированная 1708 годом грамота Петра I, утерянная в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

— Это действительно очень интересный рукописный пергамент размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе, — написал Нищук в посте в "Фейсбуке".

Глава Минкульта Украины отметил, что документ в скором времени можно будет увидеть в национальном заповеднике "София Киевская".

С конца 1950-х годов документ о назначении киевского митрополита находился в библиотеке Института по изучению истории Восточной Европы и страноведению Тюбингенского университета.