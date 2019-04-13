Российские туристы серьёзно пострадали на аттракционе на Кипре

Жизни наших соотечественников ничто не угрожает, а причиной ЧП могла стать ошибка оператора.

Двое туристов из России — 44-летняя женщина и семилетний ребёнок —получили серьёзные травмы во время катания на аттракционе в кипрском городке Айя-Напа. Об этом сообщает телеканал Alpha.

У женщины диагностированы травма левого колена, перелом правой руки и черепно-мозговая травма, у мальчика — открытый перелом правой ступни.

Сразу же после ЧП владельцы парка аттракционов доставили пострадавших в клинику в Паралимни, а после они были переведены в медицинский центр в Лимассоле.

Жизни наших соотечественников ничто не угрожает, а причиной инцидента могла стать ошибка оператора, который неправильно начал выполнять торможение, из-за чего одно из кресел врезалось в металлическое заграждение.