МИД России назвал резолюцию ПАСЕ по России правильным шагом

По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, здравомыслие берёт верх в ассамблее.

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России является шагом в правильном направлении, поскольку содержит чёткий сигнал о необходимости восстановления прав российской делегации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

— У резолюции есть текст, есть подтекст, есть второй и третий подтекст. Но, тем не менее, это шаг в правильном направлении, потому что там есть некоторые элементы, которые свидетельствуют о том, что здравомыслие берёт верх в ПАСЕ, — заявил российский дипломат.

Как добавил Грушко, в резолюции содержится абсолютно чёткий сигнал, что российская делегация должна вернуться к участию в деятельности ассамблеи.

Как сообщал Лайф, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации: ПАСЕ призвала Москву назначить свою делегацию и уплатить взносы в бюджет.