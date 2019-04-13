Под Казанью неизвестный расстрелял приют, погибло шесть собак

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Под Казанью неизвестный расстрелял приют, погибло шесть собак

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Неизвестный пришёл на участок помогающей животным женщины и открыл по ним огонь.

В Татарстане неизвестный расстрелял частный приют для животных и убил шесть собак. Инцидент произошёл 6 апреля под Казанью, сообщает Mash.

Дворняги жили у местной жительницы Алсу, которая разместила на своём участке 40 собак.

Три пострадавших пса теперь проходят дорогостоящее лечение. Правоохранители разыскивают устроившего отстрел животных человека и опрашивают свидетелей.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве могут появиться "дома престарелых" для животных.

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