Под Казанью неизвестный расстрелял приют, погибло шесть собак

В Татарстане неизвестный расстрелял частный приют для животных и убил шесть собак. Инцидент произошёл 6 апреля под Казанью, сообщает Mash.
Дворняги жили у местной жительницы Алсу, которая разместила на своём участке 40 собак.
Три пострадавших пса теперь проходят дорогостоящее лечение. Правоохранители разыскивают устроившего отстрел животных человека и опрашивают свидетелей.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве могут появиться "дома престарелых" для животных.
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